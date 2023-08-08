İzmit Belediyesi ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığıyla çocukların içindeki yaratıcılığı ve sanatçı kimliklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Çocuk Sinema Okulu’nda yeni dönem başvuruları 11 Ağustos'ta sona erecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığında; çocukların sinema alanındaki yeteneklerini, hayal gücünü, perspektifini, güç ve farkındalıklarını arttırmak adına Çocuk Sinema Okulu kapılarını çocuklara yeniden açıyor.

Çocukların kamera önünden kamera arkasına toplam 8 farklı ders içeriği ile eğitim alacağı Çocuk Sinema Okulu başvuruları 11 Ağustos’a kadar devam edecek.

Kamera önü, oyunculuk, senaryo, yönetmenlik, kamera eğitimi, film analizi, montaj ve kurgu, dublaj, ışık ve ses eğitimlerinin verileceği Çocuk Sinema Okulu, çocukların çok sevdiği Kral Şakir çizgi filmindeki Fil Necati seslendirmeni ve Çocuk Sinema Okulu yapımcısı, oyuncu Emre Turanlı süpervizörlüğünde gerçekleşecek.

SON TARİH 11 AĞUSTOS

Çocuklar, 3 ay sürecek olan eğitimlerini, muhteşem bir gala ile taçlandıracak. Çocukların hayal gücünü zorlayarak kendi içindeki yeteneklerini ortaya çıkarma şanslarını bulacağı Çocuk Sinema Okulu’nda eğitim almak isteyen 7-14 yaş arasındaki çocuklar 11 Ağustos tarihine kadar izmit.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. 18-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan seçmelerin ardından ilk ders 26 Ağustos’ta başlayacak.