Kocaeli'de İzmit Belediyesi ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığıyla çocukların içindeki yaratıcılığı ve sanatçı kimliklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Çocuk Sinema Okulu’na 10 günlük sürede 628 başvuru gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığında çocukların sinema alanındaki yeteneklerini, hayal gücünü, perspektifini, güç ve farkındalıklarını arttırmak adına 7-14 yaş arasında ki çocuklara kapılarını açan Çocuk Sinema Okulu’na başvurular geçtiğimiz yıllara oranla 3 katına çıktı.

Çocuk Sinema Okulu’na 31 Temmuz – 11 Ağustos tarihlerinde toplamda 628 başvuru gerçekleşti.

Başvurularını tamamlayan çocuklar 18-19 Ağustos tarihlerinde Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde jüri önüne çıkacak. Seçmelerde başarılı bulunan çocuklar 26 Ağustos tarihinde eğitimlere başlayacak. Çocuklara kamera önü, oyunculuk, senaryo, yönetmenlik, kamera eğitimi, film analizi, montaj ve kurgu, dublaj, ışık ve ses gibi farklı alanlarda eğitim verilerek bu yöndeki ilgi ve becerilerini geliştirecekler.