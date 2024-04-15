İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ‘Atatürk’ün İzinde Çocuk’ temalı ödüllü resim yarışması düzenleyecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşatacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, ‘Atatürk’ün İzinde Çocuk’ temalı ödüllü resim yarışması düzenlenecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 19 NİSAN

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılım sağlayabileceği ödüllü resim yarışması için son başvuru tarihi 19 Nisan olacak. Çocuklar, yaptıkları resimleri İzmit Belediyesi B Blok 7. kat ya da Çınar Akademi’ye (Mehmet Ali Paşa Mah. Demokrasi Cad. No:71/1 Köseoğlu Ekmek Fırını Yanı) ulaştırarak başvurularını gerçekleştirebilecek.