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İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde Marmara Koleji öğrencileriyle ‘Sanat Söyleşisi’ gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kentin sanata açılan kapısı İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğretmenleri, Uluslararası Fırst Lego Leugue Turnuvası’na katılacak olan Marmara Koleji öğrencileriyle ‘Sanat Söyleşisi’nde buluştu. Söyleşiye İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk de katıldı.

Sanat Akademisi’nde gerçekleşen sanat söyleşisinde müzik bölümü öğretmenleri müzikle alakalı bilgiler verirken, öğrenciler de akıllarındaki tüm soruları sorma fırsatı buldu. Söyleşi sonrası Sanat Akademisi öğretmenleri öğrencilere kısa bir müzik performansı sergilediler. Marmara Koleji öğrencileri ve öğretmenleri de Sanat Akademisi müzik öğretmenlerine hediye takdim ederken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de bu fırsatı sundukları için teşekkür ettiler.