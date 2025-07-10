İzmit Belediyesi Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında bu yaz sezonunda da eğitimlere başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen her yaz yapılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesinde eğitimlere start verildi.

Eğitimlere 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar katılacak. Dersler haftada iki gün ayda 8 ders olarak çocukların daha güvenli bir şekilde öğrenebilmeleri için uzman 6 antrenör ve 1 cankurtaran nezaretinde yapılacak.

Salı-Perşembe ve Çarşamba-Cuma olarak iki grupta verilecek dersler saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Tepeköy Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları 17 Ağustos Bulvarı No:69 adresindeki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yapılacak.

Temmuz ayında 655, ağustos ayında 550 öğrenci olmak üzere toplamda bin 205 öğrenciye ücretsiz eğitim verilecek.

Eğitime katılan çocuklara temel yüzme eğitimi verilmesinin yanı sıra bir ayın sonunda temel eğitimi geçen çocuklar İzmit Belediye spor Yüzme Takımına seçilecek. Başarılı genç yüzücüler böylelikle kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılıp hem İzmit’i hem de ilimizi temsil etme fırsatı yakalayacaklar.