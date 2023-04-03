İzmit Çocuk Meclisi Üyesi çocuklara ‘Kişisel Sınırlar ve Güvenli İnternet Kullanımı’ eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi işbirliği ile oluşturulan İzmit Çocuk Meclisi, 3. etkinliğini hafta sonu gerçekleştirdi.

İzmit Çocuk Meclisi Üyesi çocuklara yönelik ‘Kişisel Sınırlar ve Güvenli İnternet Kullanımı’ konulu eğitim programı yapıldı.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Görevlisi Dr. Fevziye Dolunay Cuğ ve mentör öğrenciler tarafından çocuklara yönelik “Sınırlarım Sınırlarımdır” ve ebeveynlere yönelik “Dijital Güvenlik ve Akıllı Ekran Kullanımı” başlıklı atölyeler gerçekleştirildi.

İzmit Kent Konseyi ofislerinde ve Hüseyin Doğan Çok Amaçlı Salonunda, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Fevziye Dolunay Cuğ gözetiminde, Eğitim Fakültesi PDR öğrencilerinin mentorlüğündeki eğitim programına İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Kent Konseyi Emekli Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Korkusuz, İzmit Kent Konseyi Çocuk Meclisi kolaylaştırıcısı Kocaeli Veli-Der Başkanı Ayşe Irmak ile Esen Bayraktar Erdinç katıldı.

Çocuklara yönelik hazırlanan “Sınırlarım Sınırlarındır” atölyesi ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yaş gruplarına uygun olarak hazırlandı. İlkokul grubu ile ‘kişisel sınırlar ve güvendiğim kişiler’ etkinliği yapılarak bu çalışma sonrası çocuklar öğrendiklerini pekiştirmek için bir şarkı oluşturdular. Ortaokul öğrencileri ise, kişisel sınırlar ve güvenli internet kullanımı etkinliğini yaparak öğrendiklerini başka çocuklar ile paylaşmak için bir poster yaptılar.

EBEVEYNLER DE FAYDALANDI

Ebeveynlere yönelik “Dijital Güvenlik ve Bilinçli Teknoloji Kullanımı” seminerinde ise, çocukların dijital ortamları daha güvenli kullanabilmelerine destek olabilmek, dijital ortamlarda kendi sınırlarını koruyabilmelerini sağlamak, ekran kullanımı ve ekran süresi hakkında çocuklarla nasıl anlaşma yapma yapılabilir konuları işlendi.

Seminere katılan veliler; günümüz gelişen teknolojisinde güvenli internet kullanımı ve denetimi, bilinçli teknoloji kullanımı, siber zorbalık ve ekran kullanımına sınır koyma nasıl olur ve bu konularda çocuklarımız ile nasıl iletişim kurabiliriz, onlarda nasıl bu konu hakkında nasıl bilinçli olmalarını sağlayabiliriz hakkında bilgiler edindi. Veliler eğitim programından duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.