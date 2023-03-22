İzmit’te Ramazan Ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracak davulculara özel kimlik belgeleri İzmit Belediyesi Zabıtası tarafından verildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında İzmit Belediyesine bağlı mahallelerde davul çalacak kişilerin başvurularını 15 Mart’a kadar almıştı. Ramazan ayı boyunca sahurda davul çalacak vatandaşlar belirlendi.

Davul çalmak için başvuruda bulunan 51 davulcuya Zabıta Müdürlüğü tarafından, Ramazan Davulcularına uyması gereken kuralları belirtilen taahhütname imzalatılarak kimlik kartları teslim edildi.

DAVULCULARA ÖZEL KİMLİK VERİLDİ

Zabıta Müdürlüğü ayrıca, davul çalacak kişilere tanıtıcı özel bir kimlik verdi. Davulcular, vatandaşları sahura kaldırırken ve bahşiş toplarken bu kimlikleri kullanacak. Muhtarlardan uygunluk yazısı alan ve şartları yerine getiren davulcuların görev yaptıkları süre boyunca Belediyenin verdiği kimlikleri boyunlarından çıkartmayacaklarını belirten yetkililer ‘’Kimliği olmayan hem davul çalamayacak hem de bahşiş toplayamayacak’’ dedi. Davulcular Ramazan Ayı boyunca 2 defa bahşiş toplayabilecekler. Ayrıca vatandaşlar mahalle davulcuları ile ilgili görüşlerini mahalle muhtarlarına iletecek.