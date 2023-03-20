İzmit Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahibi öğrenciler ve depremzede öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacakKOCAELİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak adına sosyal belediyecilik örneklerini sergilemeye devam eden İzmit Belediyesi, ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla YKS sınavına girecek olan ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak. Her sene yapılan bu uygulamadan bu sene deprem felaketi sebebiyle kentimize göç eden depremzede ailelerin üniversite çağındaki çocukları da faydalanabilecek.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bu uygulama ile ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim giderlerine destek olmak ve depremzede ailelerin kente uyum sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Başvurular Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde (Belsa Plaza B Blok 2. Kat) yüz yüze gerçekleştirilecek. Başvuru sahibinin İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanıyor olması gerekiyor.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

-Öğrencinin Sınav Başvuru Kayıt Belgesi

-İkametgah Belgesi

-Ödeme Dekontu

-İban Numarası (Öğrencinin anne, baba ya da vasisine ait olmalıdır.)