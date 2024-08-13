Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilgi İşlem Müdürlüğü, gençleri dijital dünya ile buluşturup web tasarımdan içerik yazarlığına, e-ticaretten e-ihracata kadar çok çeşitli alanda eğitimlere devam edecek.

İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulacak olan Dijital Akademi platformunun ikinci eğitimi İzmit Belediyesi personeline verildi KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların teknolojiyle buluşması adına çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediyesi, Dijital Akademi platformunun ikinci eğitimini personele verdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.