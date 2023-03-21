İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu işbirliğinde Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde 5 gün boyunca açık olacak olan “Her Şeye Rağmen Kadın” isimli fotoğraf sergisinin geliri depremzedeler için kullanılacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu ortaklığında “Her Şeye Rağmen Kadın” adlı fotoğraf sergisi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde açıldı. 45 eserin yer aldığı fotoğraf sergisinin geliri depremzedelere bağışlanacak. Ayrıca serginin açılışı adına gerçekleştirilmeyen kokteyl programının geliri de deprem bölgesi için kullanılacak.

“20 SANATÇININ 45 ESERİ BULUNUYOR”

20-25 Mart tarihleri arasında saat 09:00 ile 17:00 arasında açık olan “Her Şeye Rağmen Kadın” adlı fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Başkanı Ali Fuat Altın, “Kadınlar günü ile bağlantılı bir sergi. 20 sanatçının 45 eseri bu sergide sergileniyor. Gelirimiz depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor ve bütün sanatseverleri bu sergiye davet ediyorum” dedi.