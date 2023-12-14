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İzmit Belediyesi, Glütensiz Mutfak Atölyesi ile farkındalık yaratmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Beslenme hassasiyetine ait gruplara yönelik çalışmalar yürüten İzmit Belediyesi, her ay düzenlediği Glütensiz Mutfak Atölyesi ile farkındalık yaratıyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Çölyak ve PKU hastalığına dikkat çekmek ve hayatları boyunca özel beslenmeye tabii tutulan gruplara çeşitli glütensiz tarif önerilerinde bulunmak amacıyla her ay Çölyak ve PKU Yaşam Derneği iş birliğiyle Glütensiz Mutfak Atölyesi düzenliyor. Geçtiğimiz yıl başlayan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği atölye kapsamında bu ayın tarifi glütensiz tarhana çorbası oldu.

Down Kafe’de düzenlenen Glütensiz Mutfak Atölyesine İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci katıldı. Ayrıca Çölyak ve PKU Yaşam Derneği üyelerinin ev yapımı glütensiz ürünlerinin bulunduğu bir stant açılarak dernek yararına bağış toplandı.

HER AY DÜZENLİ DEVAM EDİYOR

Atölye çalışmasına katılan katılımcılar ve Çölyak ve PKU Yaşam Derneği, özel beslenme hassasiyetine sahip gruplara yönelik çalışmaların görünürlüğünü destekleyen ve artmasına vesile olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teşekkür etti. İzmit Belediyesi her ayın ikinci Çarşambası düzenli olarak Down Kafe’ de gerçekleştireceği farklı tatlar ve tariflerin bulunacağı Glütensiz Mutfak Atölyesi’ne tüm İzmitlileri davet ediyor.