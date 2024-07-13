İzmit Belediyesi, Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Aysun Güler ile bir araya gelerek mahallenin ihtiyaçlarına yönelik incelemelerde bulunduKOCAELİİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi yöneticileri, Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Aysun Güler ile bir araya gelen İzmit Belediyesi yöneticileri, ihtiyaç ve talepleri tek tek not aldı.

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İnceleme programında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Muhammet Ertürk ve Lütfü Obuz, Teknik Danışman Hakan Yalçın, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır, Veterinerlik İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya ve Zabıta Müdürü Ümit Fındık yer aldı.

SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLDİ

Mahalleyi Muhtar Güler ile birlikte karış karış dolaşan ekipler, sorunları yerinde tespit etti. Muhtar Aysun Güler ve vatandaşlar da kendileriyle yakından ilgilenen İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.