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Belediye bünyesinde görevli ziraat mühendislerinin 45 gün boyunca teknik destek verdiği proje kapsamında toplanan hasat için ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak.

Köy halkına gelir getirmesi amacıyla başlatılan; geçtiğimiz yıl çiftçi kadınların ekonomik gelir de sağladığı proje kapsamında bu dönem 30 kilogram ipek kozası hasadı yapıldı.

İzmit Belediyesinin Süleymaniye Mahallesi’nde hayata geçirdiği İpek Böceği Evi projesi kapsamında 30 kilogram ipek kozası hasadı yapıldı. KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin 2022 yılında hayata geçirdiği İpek Böceği Evi ile koza üretimi devam ediyor.

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