Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ve partililer, sahalara ve günlere sığmayan ziyaretlerini mahalle bazında sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Genel Merkezi'nin başlattığı “Kapı çal, Gönül al” projesiyle anılan “Çat Kapı” programı kapsamında İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ile teşkilat üyeleri Alikahya ve Turgut mahallelerine adeta çıkarma yaptı.

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı'nın çat kapı ziyaretlerine İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, İl Yöneticilerinden Fatih Aydın, İlçe Muhasibi Fuat Mandil, Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Günay Özdemir,Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Okan Bilek, Sağlık Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı CavideYücer ve gençlik ve kadın politikaları teşkilatı katıldı. Önce Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca ve Merkez Mahalle Muhtarı Recep Kahveci’yi makamlarında ziyaret eden partililer, ardından da mahalle sakinlerini yine hane hane gezerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, özellikle kadınların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ulaştığımız her hanede çok olumlu dönüşlerle karşılaşıyoruz. Ayinemiz işimizdir diyoruz ve gezmediğimiz diğer mahallelerimizi de gezip süratle bitireceğiz. Aynı zamanda tüm esnaflarımız ile yine işletme sahibi hanımlarımızın işyerlerine de ulaşmak, sorunlarını dinleyip imkanlarımız dahilinde çözüme ulaştırmak çok mutluluk veriyor. Her geçen gün kadınlarımızın partimize olan sevgisi, ilgisi artmakla beraber üye olmak için bizlere ulaşmaları hepimizi daha da motive ediyor" dedi.