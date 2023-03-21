Seçimlere 54 gün kala İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ve yönetimi, saha çalışmaları kapsamında “Çat Kapı” ziyaretleri ile vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ve teşkilatı köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Babacan başkanlığındaki İYİ Parti yöneticileri, gençlik ve kadın politikaları teşkilatı ile birlikte İzmit'in Bayraktar ve Gedikli köylerinde 'çat kapı' ziyaretler gerçekleştirdi.

İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, seçimlere az bir zaman kaldığını belirterek, her zaman yoğun olan çalışma temposuna ekstra hizmet yarışı anlayışıyla hazırlandıklarını belirterek, "Bugünde bu kapsamda Bayraktar ve Gedikli’Köylerimizi gezdik.Muhtarlarımız ve köy sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz” dedi. Şimdiye kadar ziyaret ettikleri köylerde çözülmesi gereken konuları anlatan Babacan, “Köylülerimizin, çiftçilerimizin kendilerine bir nebze nefes aldırmak için çıkarılan, binlerce köye uygulanan “Kırsal Mahalle Haklarından” çok azının haberdar olduğu aşikar. Tüm vatanımızda İYİ Parti olarak köylerimize tüzel kişiliğini tekrar geri vereceğiz,öğretmen atamalarıyla köy okullarını açacağız, kapalı bulunan bütün sağlık ocağı ve sağlık evlerini aktif hale getireceğiz, köy ruhunu yeniden canlandırılarak köylü ve çiftçilerimizindaha çok gelir elde etmeleri için gerekli destekleri vereceğiz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in dediği gibi Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ ün “Köylü milletin efendisidir” sözünü tutacağız .İyilerin iktidarına az kaldı” diye konuştu.