Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü kursiyerleri, tiyatro festivali kapsamında ‘Japon Kuklası’ oyununu sanatseverlerle buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Sanat dostu İzmit Belediyesi, tiyatro festivali kapsamında kapılarını yine sanatseverlere açtı. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü 2023-2024 eğitim döneminde eğitim alan kursiyerler izleyicileri ile buluşmaya başladı.

Yıl boyunca aldıkları disiplinler arası sanat eğitimlerini sahneye taşıyan kursiyerler yeteneklerini seyirci karşısında pekiştirme imkanı buluyor.

Sanat Akademisi’nde gerçekleşen tiyatro festivali bu sene Tunç Toker’in uyarlayıp yönettiği Japon Kuklası oyunu ile başladı. İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Ufuk Aktürk’ün de katıldığı gösterime ilgi yoğun oldu. İzleyicilerin keyifli anlar geçirdiği oyunun ardından konuşan Yönetmen Tunç Toker, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Oyunun sahnelenmesinin ardından oyuncuları tek tek tebrik eden Kültür Müdürü Ufuk Aktürk ise, “Böyle bir oyunun hayata geçmesinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. İzlerken çok beğendim. Önemli bir emeğin sonucu olduğu anlaşılıyor. Diğer oyunlarımıza da sanatseverleri bekliyoruz” dedi. Festival bu akşam yönetmenliğini Onur Serimer’in gerçekleştirdiği L’ABSURDE oyunu ile devam edecek.

120 KATILIMCI

Etkinlikler kapsamında ‘Akademi Oyuncuları’, ‘Çocuk Tiyatrosu’ ve ‘Yetişkin Sınıfları’ olmak üzere toplamda 120 katılımcı yer alıyor. Oyunlar, alanında uzman eğitmen kadrosu önderliğinde, farklı dönem ve tiyatro türlerine ait usta yazarların eserlerinden oluşan bir seçkiyle sahnelenecek. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nin bu etkinliği, sanatseverler için büyük bir şölen sunarken, kursiyerler için de önemli bir deneyim ve gelişim fırsatı sağlayacak. Bilgi ve rezervasyon için: 02623221999 (Mesai saatleri içerisinde)