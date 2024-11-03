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Toplumsal eleştiriyi mizahi bir dille işleyen oyun büyük beğeni topladı.

Tunç Toker’in uyarlayıp yönettiği ve İzmit Belediye Tiyatrosu Akademi oyuncularının sahne aldığı oyun, izleyenlere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sundu.

Kocaeli 'de Alikahya tramvayı stada doğru ilerliyor

Kocaeli 'de Alikahya tramvayı stada doğru ilerliyor

Sahnelenen oyunu izleyenler arasında İzmit Belediye Meclis Üyeleri Erdem Arcan ve Neslihan Çakır ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk de yer aldı.

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde sahnelenen “Japon Kuklası” oyunu, yoğun ilgiyle karşılanarak tiyatroseverlere keyifli bir gece yaşattı. KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Tiyatrosu Akademi oyuncularının sahnelediği, Dario Fo’nun “Japon Kuklası” adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu, tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

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