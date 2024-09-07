İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadın ve Çocuk Festivali, Seka Park Uçurtma Tepesi’nde İzmitlilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hem vatandaşlar için eğlence ve anı olması hem de üreten kadınların ürettikleri ürünleri satış imkânı sağlamak için Kadın ve Çocuk Festivali düzenledi. Festival iki gündür büyük bir ilgiyle Seka Park Uçurtma Tepesi’nde gerçekleşti. İzmit Belediyesi Başkan Vekili Cengiz Özcan da Festivalin son gününde alana giderek etkinliklere katılan vatandaşlarla sohbet etti. Cengiz Özcan vatandaşlara Başkan Hürriyet’in selamını iletirken vatandaşlar gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.

UÇURTMA ETKİNLİĞİYLE SONA ERDİ

Festival kapsamında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ayrıca etkinliğe katılan miniklere birbirinden renkli mataralar hediye edildi. Kadın El Emeği Satış Stantları, art arda müzik dinletileri, yarışmalar ve ücretsiz atölyeler de gerçekleştirildi. 2 gündür dolu dolu geçen Kadın ve Çocuk etkinliği Seka Park Uçurtma Tepesi’nde gerçekleştirilen, ‘Uçurtmanı Al Gel’ Etkinliğiyle bugün sona erdi. İzmitliler bu güzel etkinliği düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te teşekkürlerini ilettiler.