2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin karne heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi, ‘Karneni Getir, Biletini Götür’ etkinliğiyle gençlerin yüzünü güldürüyorKOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karnelerini alan öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmadı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü, tatile giren öğrenciler için ‘Karneni Getir, Biletini Götür’ etkinliği organize etti.

Bugün yoğun ilgiyle başlayan etkinlik 3 gün boyunca İzmit Belediyesi A-B Blok arasında devam edecek.

Çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Karneni Getir, Biletini Götür’ etkinliği kapsamında karnesini getiren ilkokul-ortaokul öğrencilerine lunapark bileti, lise öğrencilerine ise sinema bileti hediye ediliyor. İzmit Belediyesi, karnesini alan tüm öğrencileri ebeveynleriyle birlikte İzmit Belediyesi A-B Blok arasına bekliyor.