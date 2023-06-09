İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Asırlık Çınar Evleri’ndeki büyüklerimiz, İzmit’in köylerini gezip Karaabdülbaki Kapalı Pazar Alanı’nda köylülerin el emeği ürünleri ile buluştuKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, köylülerin ev ekonomilerine katkı sağlamaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Asırlık Çınar Evleri Gündoğdu, Yuvam Akarca ve Olcay Ilıcalı şubelerindeki vatandaşlar, İzmit’in köylerini gezip güzel havanın tadını doğa manzarası ile çıkardı. İzmit’in asırlık çınarları önce Mecidiye Köyü'ne gidilip Uzun Hasan Türbesi’ni ziyaret etti.

Ardından vatandaşlar Karaabdülbaki Köyü’ne geçerek İzmit Belediyesi'nin bir süre önce hizmete açtığı Karaabdülbaki Kapalı Pazar Alanı’nda köylülerin el emeği ürünleri ile buluştu. Köylülerin el emekleri ile hazırladıkları salça, sirke, köy ekmeği, tarhana gibi birçok ürün büyük ilgi gördü. Karaabdülbaki Mahallesi Muhtarı Hüdayim Yıldız da alışveriş esnasında vatandaşlar ile sohbet etme imkanı buldu. Hem pazar alanında satış yapan köylüler, hem de alışveriş yapan vatandaşlar bu güzel pazar alanını hizmete açtığı için İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.

Köy alışveriş turlarının ardından İzmit’in çınarları günün sonunda Gölkay Park’ta İzmit Belediyesi Aşevi’nin yaptığı ikramlıkların tadına bakıp Spor İşleri Müdürlüğü personellerinin rehberliği eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Programdan memnun olduklarını belirten katılımcılar Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler.