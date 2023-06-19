İzmit Belediyesi, kurban bayramı öncesi kırsal mahallelerde kurban atık çukuru hazırlıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de köylerdeki belirlenen alanlara kuyular açıyor. Kötü kokuya karşı önlem almak için İzmit’in tüm köylerinde açılacak kuyularla atıkların sağlığa ve doğaya zarar vermesinin önüne geçilecek.

Açılan kuyular Kurban Bayramı’nın 2, 3 ve 4’ncü günlerinde yine İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kapatılacak. Ekipler, kurban atıklarını açılan kuyulara atarak çevreye zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.