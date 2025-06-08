İzmit Belediyesi, kurban satış alanıyla ilgili ortaya atılan “çöpün içinde kurban pazarı” iddialarının, AKP’li bir kişinin öncülüğünde planlanmış bir siyasi kumpas olduğunu duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kurban satış alanıyla ilgili çıkan tartışmaların organize bir 'siyasi kumpas' olduğunu açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Yalan söylediler, çarpıttılar, ‘çöpün içinde kurban pazarı’ diye yandaş medyaya manşet ettiler. Bu, önceden planlanmış bir kumpas ve örgütlü kötülük,” ifadelerine yer verildi.

“EN ÇOK BAĞIRAN AK PARTİLİYMİŞ”

Belediye, tartışmayı başlatan ve “Bizi çöpe koydular” diyerek kameralara en çok konuşan kişinin, AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nda poz veren bir partili olduğunu belirtti.

Açıklamada, kurban satış alanının satıcıların kendi talebiyle seçildiği ve ücretsiz tahsis edildiği vurgulandı. Bazı satıcıların, daha uygun bir alan önerilmesine rağmen atıkların bulunduğu bölgeyi özellikle istediği, belediyenin ise iyi niyetle alanı temizleyip düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, kameraların gelmesiyle bir anda bağırışların, sitemlerin ve siyasi sloganların yükseldiği belirtilerek, “Olayın adı net: Satış alanı değil, siyasi gösteri alanı. Amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekti. Bu, çok önceden kurgulanmış bir kumpas planıydı,” denildi. Belediye, hiçbir maddi talepte bulunmadan satıcıların ihtiyaçlarını karşıladığını ve olayın perde arkasının artık netleştiğini vurguladı.