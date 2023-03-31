İzmit Belediyesi tarafından Gündoğdu Mahallesi’nde yapımına başlanan ve bölgenin çehresini değiştirecek Lavanta Bahçesine ahşap oturma grupları yerleştirildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Gündoğdu Mahallesi’nde yapımına başladığı Lavanta parkında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Peyzaj çalışmalarının devam ettiği Gündoğdu Lavanta Bahçesinde aynı zamanda park alanında kauçuk kaplama, oturma grupları ve süsleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. 1750 metrekarelik alana 1850 adet lavanta dikilecek.

Tamamlandığında hem estetik görünümü hem de kokusuyla Gündoğdu Mahallesi’ni değiştirecek olan lavanta bahçesinde ziyaretçiler için de her şey düşünüldü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 6 adet gölgelikli oturma alanı ve her biri 7,5 metrekare alana sahip 2 adet oval pergolanın montajını tamamladı.

Ekipler bahçede ayrıca kısa süre içerisinde 1 adet ahşap köprü ve 4 adet selfie alanı oluşturacak.