İzmit Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi arasında 2024-2025 Yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Tüm Bel Sen arasında memurlara yönelik toplu iş sözleşmesi bugün imzalandı. Toplu sözleşme törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tüm Bel Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi, belediye yöneticileri ve sendika temsilcileri katıldı.

İmzalanan sözleşme ile ilgili konuşan Hürriyet, “Geçtiğimiz hizmet dönemimiz de olduğu gibi yeni hizmet dönemimizde de elimizdeki olanakları daima emekçilerimizin lehine kullanacağız. Belediyemizin mali bütçesini de göz önünde bulundurarak, çalışma arkadaşlarımızın haklarını korumaya, personelimizin alın terinin karşılığını vermeye çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda sendikamızla beraber zam yapılmasını içeren toplu sözleşmeye imza attık. Bu toplu sözleşmenin belediyemize ve emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

PERSONELİMİZİN MUTLU OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

“Her fırsatta altını çizdiğim gibi çalışma arkadaşlarımızı ailemizin bir üyesi gibi görüyor ve onların mutlu olduğu bir çalışma ortamını hedefliyoruz. Bizim için personelimizin mutlu olması çok önemli. Memurlarımızın özlük haklarını ve diğer sosyal haklarını muhafaza ettik. Çalışma arkadaşlarımızın verdikleri emek doğrultusunda yapmamız gereken neyse imkanlarımız dahilinde onu yaptık. Sendika yöneticilerimizde bu konuda ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi ise, “Yerel yönetimlerde toplu sözleşmeler ile emekçilerin her geçen gün daha da zorlaşan ekonomik koşullarının giderilmesi ve çalışma barışının sağlanmasını amaçlıyoruz. İzmit Belediyemizde de mevcut olanaklar içerisinde çok verimli bir sözleşmeye imza attık. Emekçiden yana tavır ve tutum alan İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.