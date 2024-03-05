Kocaeli'de öz kaynaklarıyla hizmet vermeye devam eden İzmit Belediyesi, Mobil Aşevi ile Ramazan ayı boyunca Anıtpark’ta her gün bin kişilik ücretsiz iftar yemeği vermeye hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Mobil Aşevi’yle her gün bin kişilik iftar yemeği vermeye hazırlanıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mobil Aşevi’nin Ramazan ayının ilk günü itibariyle faaliyete geçeceği müjdesini verdi. Zorlu ekonomik şartlarda dar gelirli vatandaşların cebini rahatlatacak birçok hizmeti hayata geçiren Başkan Hürriyet, Mobil Aşevi’nin Ramazan ayı boyunca her gün bin kişilik yemek çıkaracağını belirtti. Anıtpark’ta konumlanacak olan Mobil Aşevi’nde ücretsiz olarak verilecek olan iftar yemeği için oturma düzeni de oluşturulacak.

Konuyla ilgili olarak vatandaşları bilgilendiren Başkan Hürriyet, daha önce belediyeye kazandırdıkları Mobil Aşevi’nin önümüzdeki Ramazan ayında vatandaşlarımıza hizmet vermesi konusunda bir süredir çalıştıklarını söyledi.

Aşevi sayesinde 13 binden fazla insanımıza sosyal destek verdiklerini kaydeden Başkan Hürriyet, özellikle dezavantajlı mahallelere belli saatler aralığında 3 çeşit yemeği 10 TL’ye satışa sunduklarını ve bu projeyi de 2 yıldır sürdürdüklerini anımsatarak, "3 çeşit yemeğin 40 TL olduğu Kent Lokantasını hayata geçirdik. Şimdi de Ramazan ayı boyunca birçok vatandaşımızın yeme içme ihtiyacını karşılayacak programlar hazırlıyoruz. Her akşam birçok mahallede iftar programları yapacağız. Dar gelirli yurttaşlarımızın evine kadar sıcak yemek desteğini götüreceğiz. Aynı zamanda Anıtpark’ta Mobil Aşevi’mizi Ramazan ayında faaliyete alıyoruz. Burada her akşam bin kişiye yemek çıkarılacak. Dar gelirli vatandaşlarımız ya da evine geç kalan yurttaşlarımız için burada bir oturma düzeni kuracağız" diye konuştu.