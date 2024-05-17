İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda, İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyon toplantısında alınan karara istinaden 27 Mayıs itibariyle kurbanlık hayvanların satışı başlayacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeye bu Kurban Bayramı’nda da devam edecek.

Hazırlık çalışmalarında sona gelen Modern Hayvan Pazarı’nda, İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyon toplantısında alınan karara istinaden 27 Mayıs itibariyle kurbanlık hayvanların Modern Hayvan Pazarına alınması ve satışı başlayacak.