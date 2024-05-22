İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu ve Muhtar Masası Sorumlusu Ümit Yılmaz, muhtarları ziyaret ederek mahallelerde yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, dayanışmayı arttırmak adına muhtar ziyaretleri gerçekleştiriyor. İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu ve Muhtar Masası Sorumlusu Ümit Yılmaz; Akpınar Mahalle Muhtarı Kenan Obuz, Gültepe Fatih Mahalle Muhtarı Ayla Komza, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Metin Özaydın, Kulfallı Mahalle Muhtarı Yüksel Oğuz ve Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş’i ziyaret ederek mahallelerde yapılabilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

MUHTARLARLARDAN TEŞEKKÜR

Aksu ve Yılmaz, bu görüşmelerin belirli bir program çerçevesinde sürdürüleceğini ifade etti. Muhtarlar, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve yetkililere teşekkür etti.