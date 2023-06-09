Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Beslenme Saati uygulaması okullarda devam ediyor. Uygulama sayesinde öğrencilere sıcak yemek imkanı sunuluyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit’te sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya devam eden İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Beslenme Saati Projesi ile ilkokul ve anaokulu çağındaki çocuklara geçtiğimiz yıl ekim ayı itibariyle yemek desteği vermeye başlamıştı.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izin verdiği okullarda başlayan çalışmalar kapsamında öğrencilere sıcak yemek desteği sağlanıyor. Aşevinde özenle hazırlanan yemekler okullara götürülerek öğrencilere ikram ediliyor.

Çalışmalara dair açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Miray Onur şu ifadeleri kullandı; “İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak çocuklarımızın temel beslenme haklarını gözetmek ve sağlıklı gıdaya erişimlerini sağlamak amacıyla 31 Ekim 2022 tarihi itibariyle Beslenme Saati Projemizi başlattık.

Tamamını İzmit Belediyesinin Aşevi’nde titizlikle ürettiğimiz yemeklerimize öğrencilerimize destek oluyoruz. Gıda mühendisleri tarafından denetlenen ve öğrencilerimizin yaşlarına uygun besin değerlerini alabilecekleri yemeklerden oluşan menülerimizle öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesini sağlıyoruz.

Yaklaşık 8 ay boyunca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce tarafımıza iletilen 4 okulda devam ettirdiğimiz Beslenme Saati Projemize toplamda 36 bin 933 öğünle öğrencilerimize beslenme desteği sunduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tarafımıza iletilmesi halinde yeni eğitim öğretim yılında da okullarımızın ve öğrencilerimizin sayısını arttırarak Beslenme Saati Projemize devam etmeyi hedefliyoruz.”