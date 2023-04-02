İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bulgaristan’daki erken seçimler için ilimizde sandık başına giden vatandaşlar ve sandık görevlilerini yalnız bırakmadıKOCAELİ (İGFA) - Bulgaristan’daki erken genel seçim için Kocaeli’de yaşayan çifte vatandaşlık hakkına sahip vatandaşlar da oy kullanmak üzere sandıklara gitti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’na giderek oy kullanma işlemlerini gerçekleştiren vatandaşları ve sandık görevlilerini ziyaret ederek onları yalnız bırakmadı.

Vatandaşlara tek tek selam veren Başkan Hürriyet, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

7 ilçede toplam 9 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işlemleri sırasında yine İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, tüm okulları gezerek burada oy kullanan vatandaşlar ve sandık görevlileriyle yakından ilgilendi.