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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Arızlı Mahallesi Parlar Sokak’ta gerçekleştirdiği 125 metre uzunluğundaki yol yenileme çalışmasında 150 ton asfalt kullanarak, bölgedeki ulaşım kalitesini artırdı KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arızlı Mahallesi’nde önemli bir yol yenileme çalışmasını tamamladı. Ekipler, Parlar Sokak’taki 125 metre uzunluğundaki yolu yenileyerek, vatandaşların ulaşım konforunu artırdı. Toplamda 150 ton asfalt kullanılarak yapılan bu çalışma, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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