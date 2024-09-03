İzmit Belediyesinin vatandaşlara lezzetli, hijyenik ve uygun fiyatlı yemek hizmeti verdiği Kent Lokantalarının ikincisi olan Paşa Kent Lokantası hizmete açıldı. Kent lokantasının resmi açılışı ise ileriki günlerde yapılacakİZMİT (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediyesi, Fevziye’deki kent lokantasının ardından Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki kent lokantasını da hizmete açtı. Ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan vatandaşların uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla hizmet verecek Paşa Kent Lokantası ilk günden büyük ilgi gördü.

4 ÇEŞİT YEMEK 40 TL

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:9 (Mehmet Ali Paşa Camii Karşısı) yer alan 2’nci Kent Lokantası’nda da 4 çeşit yemek 40 TL olacak. Paşa Kent Lokantası her gün saat 12.30 itibariyle vatandaşa hizmet sunacak. Haftanın 6 günü hizmet verecek olan Kent Lokantası Pazar günleri kapalı olacak.