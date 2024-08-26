İzmit Belediyesi'nin destekleriyle, İzmit Çevre Köyler Platformu ve Süverler Mahalle Muhtarlığı tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Geleneksel Pat Pat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - 2. Geleneksel Pat Pat Festivali Süverler Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Tarım kültürünün, birlik ve dayanışma ruhunun paylaşıldığı festivalde gün boyu vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Festival kapsamında pat patlar vatandaşların arasından geçerken en güzel pat pat seçildi. 1. Önder Akdeniz, 2. Ahmet Acer, 3. Kadir Aşut olurken pat pat sahiplerine madalyaları takdim edildi. Çeşitli ikramların ve çocuklar için birbirinden güzel etkinliklerin yapıldığı festival oyun havaları ile sona erdi.

Festivale; İzmit Belediyesi Başkanvekili Erdem Arcan, Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Köy Hizmet Masası Sorumlusu ve İZ-ÇEV Derneği Başkanı İsmail Akdeniz, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Ali Filiz, Manav Dernekleri Masası Başkanı Nurullah Özer, Spor Kurulu Üyeleri Hakan Ormancı ve Yusuf Erenkaya, Süverler Mahalle Muhtarı Neşet Akdeniz, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, meslek odalarının başkan ve yöneticileri, STK ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.