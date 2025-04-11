Kocaeli İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Doğu Kışla Pazar Alanı’nda kavga ederek huzur ve güvenliği bozan iki pazarcı esnafına 1 hafta tezgah açmama cezası verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pazar alanlarında yaptığı denetimlerle halkın refah ve huzurunu Sağlıyor. Bu kapsamda Doğu Kışla Pazar Alanı’nda iki esnaf arasında çıkan kavga sebebiyle pazar alanında zabıta ekipleri tutanak tutarak encümene sevkini sağladı.

TEZGAH YERLERİ ŞERİT VE DUBALARLA KAPATILDI

Pazar içerisinde bulunan diğer esnafları ve alışverişe gelen vatandaşları tedirgin eden ve pazar alanının huzurunu bozan iki balıkçı esnafı, İzmit Belediyesi encümen kararı ile 10.04.2025 tarihinden itibaren 1 hafta süre ile faaliyetten men edildi. Pazarcıların tezgah açtığı yer şerit ve dubalarla kapatıldı.