İzmit Belediye Tiyatrosunun hazırladığı usta yazar Anton Çehov’un iki kısa oyununda uyarlanan İzdivaç isimli tiyatro oyunu prömiyer yaptıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmit Belediye Tiyatrosu, yeni bir oyunla sahneye geri döndü. Anton Çehov’un iki kısa oyunundan uyarlanan İzdivaç isimli oyunun prömiyeri Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde gerçekleşti.

İlk gösterime İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan katıldı.

Oyun sonrası konuşan Başkan Hürriyet, “Kısıtlı imkanlarla müthiş işler başaran arkadaşlarımın yüreğine sağlık, emeklerine sağlık. Yaratıcılıkları ve emekleriyle sanata dair çok güzel işler yapıyorlar. Bizler işin köprü kısmıyız, onlar işin üreten kısmı. Onlar işin en kıymetli kısmı. Tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

İzdivaç oyununu uyarlayan ve yöneten Numan Ertuğrul Uzunsoy, “Burada gerçekten çok güçlü bir emek var. Bir hayal ettik ve çok çalıştık. Bu alan Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyonuyla oluşan bir yer. Buradan birçok insana ulaşıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

2 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

İzdivaç oyunu 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her Cumartesi günü tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Ücretsiz olan oyun için rezervasyon sistemi ile seyirci kabul edecek.