İzmit Belediyesinin düzenli olarak organize ettiği Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri, bugün de Seka Park’ta gerçekleşti. Halkın sağlıklı yaşam bilincini artırmayı amaçlayan etkinlik, kadınlar tarafından büyük ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri bugün Seka Park’ta devam etti. Sabahın erken saatlerinde toplanan katılımcılar, rehber eşliğinde yaklaşık bir saat süren yürüyüşte hem spor yapmanın hem de temiz havanın keyfini çıkardı. Yürüyüşe katılan kadınlar, bu tür etkinliklerin düzenli olarak yapılmasının hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.

DÜZENLİ SPOR İLE YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü, sağlıklı yaşam yürüyüşlerinin amacının halkı spora teşvik etmek ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine yardımcı olmak olduğunu vurguladı. Düzenli yürüyüşlerin yaşam kalitelerini artırdığını belirten katılımcılar, İzmit Belediyesine teşekkür etti.