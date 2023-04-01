İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, deprem bölgesinden ilimize gelen 8-18 yaş arası çocuk ve gençler için müzik eğitimlerine başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgede ve kent merkezinde yaraları sarma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Sanat Akademisi depremzede ailelerin 8-18 yaş arası çocukları için müzik eğitimi verecek. Müzik eğitimlerine katılmak isteyen gençler, 9 Nisan tarihine kadar başvuru yapabilecek.

BAŞVURU İÇİN

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümünden eğitim almak isteyen çocuklar ve gençler 9 Nisan tarihine kadar https://bit.ly/3YJnomA adresinden başvuru formunu doldurabilir veya Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kışla Sokak No:11’de bulunan İzmit Sanat Akademisi’nde yüz yüze başvuru gerçekleştirebilir.