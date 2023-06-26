Kocaeli'de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - ‘Spor kenti İzmit’ vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Dernekler Yerleşkesi’nde İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü programları kapsamında satranç turnuvası düzenledi. Heyecanlı müsabakalara sahne olan Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasına 135 lisanslı satranç oyuncusu katıldı.

Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen İzmit Kurtuluş kupası satranç turnuvasında A kategorisinde birinci Nurullah Dede, ikinci Ayaz Zeyrek, üçüncü Cem Coşkun oldu. B kategorisinde ise birinci Ümit Karabulut, ikinci Uras Ceylan, üçüncü Abdullah Hakan Firidin olurken C kategorisinde birinci İhsan Yıldız, ikinciliği Sadettin Ayyıldız üçüncülüğü ise Mevlüt Efe Karaaslan elde etti. Turnuvada ilk 10’a girenlere ise madalya verildi.

Çocuğunu İzmit Kurtuluş kupası satranç turnuvasına getiren Serbülent Aruz, “Yıllardır bu sporla uğraşıyoruz. Çok turnuvaya katıldık. Ama İzmit Belediyesi’nin sağladığı bu imkan gerçekten şimdiye kadarki bütün turnuvalardan daha kapsayıcı daha hizmetkar emek verilmiş ve bizleri çok memnun etti. Buradaki çalışanlarının özverisi gerçekten takdire şayan Emeği geçen herkese saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“İLK DEFA BİR TURNUVADAN ZEVK ALDIK”

Satranç turnuvasına kızını getiren Mahmure Köseoğlu etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımız Fatma Hanıma çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyoruz. İlk defa bir turnuvadan zevk aldık. Buradaki ikramlar çok güzeldi. Mekân çok güzeldi. Keşke bütün turnuvalar burada olsa” dedi.