Kocaeli'de İzmit Belediyesi, çocukları ve yetişkinleri zamanda bir yolculuğa çıkaracak İzmit Oyuncak Müzesi’ni 21 Aralık’ta tarihi Kapanca Sokak’ta açıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk kazandıracak olan İzmit Oyuncak Müzesini hayata geçiriyor. Çocukları ve içindeki çocuğu kaybetmeyen yetişkinleri zamanda bir yolculuğa çıkaracak bu özel müze, 21 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te açılıyor.

Müze, Akçakoca Mahallesi’nin tarihi dokusuyla ünlü Kapanca Sokak’ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

14 odalı ve 460 metrekarelik sergi alanına sahip müzede, 18. yüzyıl Alman yapımı porselen bebeklerden geleneksel bez bebeklere, Eyüp Oyuncaklarından yerli üretim nostaljik oyuncaklara kadar geniş bir koleksiyon sergilenecek. Ayrıca, dünya genelinden toplanmış özel figürler, yarış arabaları ve eğitici oyuncaklar gibi birçok kategori de ziyaretçileri bekliyor.

AİLELER İÇİN SOSYAL ALANLAR

İzmit Oyuncak Müzesi, yalnızca sergi alanı olmanın ötesinde, çocukların motor becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim alanları ve atölyelerle donatıldı. Ayrıca eski dönem çocuk filmleri ve çizgi filmlerin gösterileceği alanlar, ziyaretçilere nostaljik bir deneyim sunacak.

Müze, çocuklar kadar yetişkinler için de keyifli bir zaman geçirme imkânı sunuyor. Müze bünyesindeki kafe, dinlenme ve sosyalleşme alanı olarak tasarlandı. Bu alanlarda aileler dinlenirken, çocuklar interaktif oyun alanlarında özgürce eğlenebilecek.

Bu arada müze, çocukların ve ailelerin nefes alabileceği yeşil alanlara da ev sahipliği yapacak. Çocukların hayal gücünü besleyen, geçmişten günümüze oyuncakların hikâyesini anlatan bu özel mekân, ziyaretçilerini kültürel bir serüvene davet ediyor.