İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Türkiye Çevre Haftası nedeniyle duyarlı bir çalışmaya daha imza attı. Gökçeören Mahallesi’nde vatandaşların da katılımı ile çevre temizliği yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Çevre dostu İzmit Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası’nda çevre temizliği konusunda farkındalık yaratacak bir etkinliğe imza attı.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Gökçeören Mahallesi’nde vatandaşların da katılımı ile çevre temizliği yapıldı. 525 kilo çöp toplanan etkinliğe her yaştan vatandaş katıldı.

Daha temiz bir çevre için düzenlenen etkinlik sonundan çocuklar için resim atölyesi düzenlendi.

Samimi ve eğlenceli bir havada geçen program sonunda katılımcılar topladıkları atıklarla beraber poz verdi. İzmit Belediyesinin daha temiz bir çevre adına çalışmaları ilerleyen günlerde de devam edecek.