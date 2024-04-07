Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla İzmit’in sokaklarını yenileyerek modernleştiren İzmit Belediyesi, yarım asırlık sorunun ortadan kaldırıldığı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık Sokağın açılışını gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki yarım asırlık kamulaştırma sorunu ortadan kaldıran İzmit Belediyesi, kente yeni ve modern sokaklar kazandırmaya devam ediyor. Emin Sipahi Sokak ve Mustafa Çalık Sokak’taki kamulaştırma sorunun çözülmesinin ardından başlatılan üst yapı ve aydınlatma çalışmaları da tamamlanınca bölge ışıl ışıl oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölge sakinleriyle iftar sofrasında buluşarak sokağın açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Hürriyet, kendi öz güçleriyle yapmış oldukları işlerde birinin şu an bulundukları Mustafa Çalık Sokak olduğunu belirterek, "Yarım asırdır çözüm bekleyen, kamulaştırma sorunu olan, köhneleşmiş yapıların olduğu, insanların yaşam standartlarının zorlaştığı, asayiş problemlerinin olduğu, güvenlik bir hale gelen bir bölgeydi. İlk göreve geldiğimizde dönemin muhtarı Yaşar Bey bizden burası için talepte bulundu. Şartlar ne kadar zor olursa olsun biz burayı yenilemeyi kafamıza koyduk. Mahallemizin en can alıcı hizmetlerinden biri buydu. Kamulaştırma işlemlerine 2022’de başladık. Burada 12 bina vardı. Vatandaşlarımızın paralarını, haklarını ödedik. Kimseyi mağdur etmeden 12 binanın kamulaştırmasını tamamladık. Ardından yıkım işlemlerine başladık. Bunu da yine Fen İşleri Müdürlüğümüz yaptı" dedi.

Başkan Hürriyet, otopark ihtiyacını çözerek çok güzel bir caddeye dönüştürdüğünü belirterek, "Estetik ve konforlu bir caddeyi bölge sakinlerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her işte olduğu gibi bu işten de alnımızın akıyla çıktık. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Ahmet Kayabay da, sokakların açıldığını görmenin kendilerine mutluluk verici olduğunu belirtti.