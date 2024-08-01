İzmit Belediyesi, İzmit’te Yaz Akşamları etkinlikleri kapsamında Balkan Dernekleri Yerleşkesinde düzenlediği Türkçe Pop konseriyle keyifli bir geceye imza attıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, İzmit’te Yaz Akşamları etkinlikleriyle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmayı sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında Kent Orkestrası, Türkçe Pop şarkılarından oluşan bir konserle sahne aldı. Konsere katılan vatandaşlar birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. İzmit Yaz Akşamları etkinlikleri önümüzdeki süreçte kentin farklı noktalarında vatandaşları bir araya getirmeye devam edecek.

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Yenişehir Mahallesinde bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesinde gerçekleşen konsere İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Ayşe Fatmagül Terzi, Erdem Arcan, İzmit Belediyesi Spor Kurulu Üyesi Hakan Ormancı, Yenişehir Mahalle Muhtarı Zeki Uysal, 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, kentimizde faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.