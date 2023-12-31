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İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi'nde vatandaşın ayağına kırmızı halı serdi.KOCAELİ (İGFA) - Kendi öz gücüyle ürettiği süslemelerle bu yılbaşında da kenti ışıl ışıl yapan İzmit Belediyesi Fethiye Caddesine kırmızı halı serdi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler müdürlüğü ekiplerinin öz gücüyle oluşturulan süslemeler kentin dört bir yanında vatandaştan büyük ilgi görüyor.

İzmitliler oluşturulan yürüyüş yolunda bol bol hatıra fotoğrafı çekilerek renkli anlar biriktiriyor. Başkan Hürriyet de kentin cıvıl cıvıl olmasını sevdiklerini ifade ederek ekiplere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.