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İzmit Belediyesi ve Özel Kocaeli Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu arasında belediye personeli ve birinci derece yakınlarını içeren indirim protokolü imzalandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentte faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğine devam ediyor. Bu kapsamda Özel Kocaeli Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu ile İzmit Belediyesi arasında indirim protokolü imzalandı.

İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum ile Özel Kocaeli Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu Müdürü Utku Demir arasında imzalanan protokolden belediye personeli ve birinci derece yakınları faydalanabilecekler. Anlaşma bir yıl süre ile geçerli olacak. Personel ve birinci derece yakınları protokol kapsamında kur sayısına göre yüzde 40 ile yüzde 55 arasında indirimden faydalanabilecekler.