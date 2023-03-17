Kocaeli'de emekçi dostu İzmit Belediyesi’nde çalışan 1800 çalışanı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında çalışanların günlük yevmiyelerine yüzde 75 oranında zam yapıldıKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi’nde örgütlü olan Genel-İş Sendikası, İzmit Belediyesi ve BEKAŞ bünyesinde çalışan 1800 işçi için işverene verdiği sözleşme taslağının ardından 7’inci görüşme İzmit Belediyesi’nde gerçekleşti.
5 Ocak tarihinde başlayan TİS görüşmeleri 16 Mart itibariyle tamamlandı. Sağlanan anlaşma sonrasında çalışanların günlük yevmiyelerine yüzde 75 oranında zam yapıldı.
Anlaşma sonrasında en düşük işçi maaşı 16 bin 800 lira oldu.
İŞTE TİS’İN DETAYLARI
- İkramiyeler 2023 yılında 35 günlük (17 18), 2024’te 50 günlük (25 25), 2025’te de 60 günlük (30 30) olmak üzere yılda 2 kere verilecek.
- Sözleşme kapsamında sorumluluk ve eğitim zammı yüzde 70 oranında arttı.
- Bir ilke daha imza atan İzmit Belediyesi çalışanlarına kıdemli işçilik teşvik primi verecek.
- 5 yıllık çalışanlar 1000 lira, 10 yıllık çalışanlar 1500 lira, 15 yıllık çalışanlar 2000 lira, 20 yıllık çalışanlar 2500 lira ve 25 yıllık çalışanlar 3000 lira teşvik primi alacak.
- 1 Mayıs ikramiyesi de yüzde 99’luk zamla birlikte 300 lira oldu.
- Çalışanlara öğrenim yardımı yüzde 90, öğle yemeği ücreti yüzde 77 arttı.
- Yakacak yardımı ise yüzde 124, 50 oranında artışla net 400 lira olarak belirlendi.
- Bayram yardımı yüzde 120 artış ile net 3000 lira oldu.
- İzin yardımı ise 5 günden 10 günlüğe çıkartılarak yüzde 100 zam sağlandı.