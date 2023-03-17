Kocaeli'de emekçi dostu İzmit Belediyesi’nde çalışan 1800 çalışanı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında çalışanların günlük yevmiyelerine yüzde 75 oranında zam yapıldıKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi’nde örgütlü olan Genel-İş Sendikası, İzmit Belediyesi ve BEKAŞ bünyesinde çalışan 1800 işçi için işverene verdiği sözleşme taslağının ardından 7’inci görüşme İzmit Belediyesi’nde gerçekleşti.

5 Ocak tarihinde başlayan TİS görüşmeleri 16 Mart itibariyle tamamlandı. Sağlanan anlaşma sonrasında çalışanların günlük yevmiyelerine yüzde 75 oranında zam yapıldı.

Anlaşma sonrasında en düşük işçi maaşı 16 bin 800 lira oldu.

İŞTE TİS’İN DETAYLARI