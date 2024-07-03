Kocaeli'de İzmit Belediyesi Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında eğitimlere başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor işleri müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesinde eğitimlere start verildi. İzmit Belediyesinin Tepeköy Mahallesinde bulunan Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek dersler 7-12 yaş arasındaki çocuklar için haftada iki gün yapılacak.

Salı-Perşembe ve Çarşamba-Cuma olarak iki grupta verilecek dersler saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Temmuz ayında 655, ağustos ayında 585 öğrenci olmak üzere toplamda 1240 öğrenciye ücretsiz eğitimin verileceği dersler 10 antrenör ve 1 cankurtaran nezaretinde yapılacak.

LİSANSLI SPORCU OLMA ŞANSI

Eğitime katılan çocuklara temel yüzme eğitimi verilmesinin yanı sıra bir ayın sonunda temel eğitimi geçen minikler İzmit Belediyespor Yüzme Takımına seçilecek. Başarılı genç yüzücüler böylelikle kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak hem İzmit’i hem de ilimizi temsil etme fırsatı yakalayacaklar.