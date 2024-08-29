kocaeli'nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen minikler futbol turnuvası birbirinden renkli anlara sahne olduKOCAELİ (İGFA) - Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu kentin dört bir yanında yaşatmaya devam ediyor. Kutlamalar kapsamında “30 Ağustos Zafer Bayramı Kurtuluş Futbol Turnuvası” Cephanelik Spor Tesisleri’nde gerçekleşti.

Mertspor, Maltaspor, Ayazmaspor, Yeşilovaspor, Bekirderespor, Çubuklubalaspor, Tavşantepespor ve Çayırtepespor olmak üzere 8 futbol takımının katıldığı turnuvada antrenörler bütün oyuncularına şans verdi. Skorun ön plana çıkmadığı turnuva sonucunda bütün sporculara madalya takdimi yapıldı. Aileler ve sporcular bu anlamlı etkinlikten dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.