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İzmit Belediyesi, Asırlık Çınar Evleri’ni Türkiye Emekliler Derneği’ne tanıttıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Asırlık Çınar Evleri’nin tanıtımı ve daha fazla vatandaşın merkezden faydalanması amacıyla Türkiye Emekliler Derneği İzmit Şubesini ziyaret etti

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 50 yaş üzeri vatandaşlar için gün içerisinde çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiği Asırlık Çınar Evleri’nde faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezden daha fazla vatandaşın faydalanması ve tanıtımı amacıyla dernek ziyaretleri gerçekleştiren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Türkiye Emekliler Derneği İzmit Şubesini ziyaret etti.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Asırlık Çınar Evleri personellerinin gerçekleştirdiği ziyarette merkezde İzmitli çınarlar için gerçekleştirilen faaliyetler anlatıldı. Türkiye Emekliler Derneği İzmit Şube Başkanı Adem Özata, nazik ziyaretleri için Kahveci ve ekibine teşekkür etti.