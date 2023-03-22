İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde İzmit’in çınarlarına hizmet veren Asırlık Çınar Evleri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ni ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Saygı Haftası’nda İzmit’in çınarlarını unutmadı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 50 yaş üstü vatandaşların hizmet aldığı Asırlık Çınar Evlerinin sakinleri için Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ne gezi düzenlendi.

Milli Mücadele dönemine ait tarihi belgeler ve objelerin yer aldığı Atatürk Evi’ni gezen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi gezisinin ardından vatandaşlar Şehr-i İzmit Kafe’de ağırlandı. İzmit’in meşhur pancarlı pidesi eşliğinde sohbet eden İzmit’in çınarlarına sukulent çiçeği armağan edildi. Vatandaşlar, kendilerini bu anlamlı haftada unutmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.