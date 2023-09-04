1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği iş birliğinde Mimarlar Odası Tarihi binada şiir dinletisi programı gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında Mimarlar Odası Tarihi binada çok sayıda katılımcı ile şiir dinletisi programı yapıldı.

Katılımcılar okudukları şiir ve şarkıları dünya barışı için seslendirdiler.

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Ümit Salih Bolol, dünya barışı için şarkılar seslendirirken, Ebru Turhan Çetiner, Minel Erdem, Aygün Aynagöz, Dilek Ayrıbaş, Lale Tığ, Mesut Nöbetçigil, Saniye Ünver, Zeynep Karaca, Erdem Arcan, Fatma Türk Kuşkaya ve Torunu, Ömer Beyazay, Ömer Akın, Ruhan Odabaş ve Suat Özdemir şiirleri seslendirdi.