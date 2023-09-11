İzmit Belediyesi'nin yenileme çalışması gerçekleştirdiği Gülümse Kafe Fevziye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı sosyal sorumluluk projesi Kent Lokantaları modeline dönüşerek uygun fiyatlarıyla ihtiyacı olan vatandaşların yüzlerini gülümsetecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan dar gelirli vatandaşların ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmesi amacıyla Gülümse Kafe Fevziye’yi Kent Lokantasına çeviriyor. Hali hazırda yenileme çalışmalarının devam ettiği kafe ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi Kent Lokantaları modeli İzmit’te hayat bulacak.

EKONOMİK YÜKÜ HAFİFLETECEK

Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarıyla kafe modern bir görünüme kavuşmaya hazırlanırken aynı zamanda dar gelirli ailelerin günlük yemek ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılayacak. Gülümse Kafe Kent Lokantası, şehirdeki birçok aileyi ve öğrenciyi hedefleyerek ekonomik yükü hafifletecek bir adım olacak.